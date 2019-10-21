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В Одесі сталася пожежа в монастирі

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 01:56
В Одесі сталася пожежа в монастирі
Фото: пожежа в Одесі (dsns.gov.ua)

Вогнем було охоплено орієнтовно 500 кв. м

Ввечері неділі, 20 жовтня, в Одесі сталася пожежа в одній з будівель чоловічого монастиря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 19-ї години на проспекті Небесної Сотні сталося загорання в одноповерховій будівлі на території чоловічого монастиря. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили що вогнем охоплено площу орієнтовно 500 квадратних метрів.

Зазначається, що пожежа була локалізована о 19:44, а вже о 20:07 вогонь на площі 500 кв. м був повністю ліквідований. До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць рятувальної техніки та 41 чолоік особового складу.

В результаті інциденту загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ввечері 17 жовтня сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці на вулиці Тичини. Пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 10-му поверсі, після чого вогонь розповсюдився на балкони 11-13 поверхів житлового будинку. З будинку було евакуйовано 17 дорослих осіб та 4 дітей.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель пансіонату для літніх людей. В результаті пожежі була здійснена евакуація декількох десятків пацієнтів.

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