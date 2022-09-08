Окупанти переводять мобілізованих з "ДНР" на примусовий контракт, - розвідка

Окупанти примусово переводять мобілізованих з так званої "ДНР" на контракт. При цьому у Херсонській області на передову кидають новоприбулих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, солдатів 1-го армійського корпусу окупаційної армії, до якого переважно входять жителі "ДНР", переводять на контракт без їх відома. Про свій новий статус вони дізнаються постфактум. Також їм не повідомляють суми зарплати та термін служби.

Крім того, окупанти тримають на передньому плані у Херсонській області війська, які щойно прибули на війну. У них забрали телефони, тому вони не знають про ситуацію на фронті, зокрема про обстріли Антонівського мосту та ГЕС.

"Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні 3 тижні", - йдеться у повідомленні.

Російське командування тримає своїх солдатів в інформаційній ізоляції, щоб переконати, що "все йде за планом".