ЗСУ майже без втрат вийшли з Золотого та Гірського, - Арестович

Збройні сили України відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

За його словами, під Лисичанськом російські війська розвинули оперативно-тактичний успіх.

"Але наше командування встигло вивести з наміченого тактичного оточення в районі Гірського і Золотого всіх солдатів. Вийшли організовано, практично без втрат, і займають нові позиції в потрібних місцях", - зазначив Арестович.

Він також додав, що інформація російської сторони про нібито оточення 2000 військових є психологічною операцією.