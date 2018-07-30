У Росії винесли вирок 21 члену "Хізб ут-Тахрір"

Зокрема, 20 осіб засудили до термінів від 8 до 24 років позбавлення волі

Суд в Уфі сьогодні, 30 липня, виніс вирок 21 обвинуваченому у причетності до мусульманської партії Хізб ут-Тахрір, яку в Росії визнано терористичною організацією. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу УФСБ.

Зокрема, 20 осіб засудили до термінів від восьми до 24 років позбавлення волі у колоніях суворого режиму зі штрафом в розмірі від 400 до 700 тисяч рублів. Один з обвинувачених співпрацював зі слідством після затримання, тому отримав менший термін - п'ять років позбавлення волі у колонії загального режиму зі штрафом в розмірі 100 тисяч рублів (близько 1,6 тис. доларів).

Виїзна колегія суддів Приволзького окружного військового суду визнала їх винними в ч.1 ст.30, ст.278 КК РФ (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади), ч.1, 2 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації і участь в її діяльності).

Слідство вважає, що засуджені протягом 2011-2015 років нібито залучали мешканців республіки до "терористичної діяльності".

Нагадаємо, 19 липня у анексованому Російською Федерацією Криму співробітники ФСБ затримали доньку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва Гульсум. На дівчину склали протокол. Крім цього, силовики вилучили мобільні телефони і техніку всієї родини.