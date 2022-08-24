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У Криму окупанти продовжили високий рівень "терористичної небезпеки"

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Крим, Середа 24 серпня 2022 20:52
У Криму окупанти продовжили високий рівень "терористичної небезпеки" Фото: Сергій Аксьонов (facebook.com/aksenov rk)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму був продовжений високий рівень "терористичної небезпеки" на тлі вибухів на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, високий ("жовтий") рівень "терористичної небезпеки" діятиме з 20:00 24 серпня до 20:00 8 вересня на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського і Красноперекопського районів.

Він також додав, що таке рішення було прийнято в якості "профілактичного заходу".

Нагадаємо, раніше окупанти вже продовжували високий рівень "терористичної небезпеки" в Криму. Тоді це сталося після вибухів на аеродромі під Саками.

Також ми писали, що вчора, 23 серпня, в тимчасово окупованому Криму вже п'ятий день поспіль спрацювала система ППО. Пізніше так звана "місцева влада" заявила про збиття безпілотника.

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