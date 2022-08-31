В окупованому Херсоні прогриміли вибухи

У середу вранці, 31 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.
На цей час ніякої офіційної інформації від влади з приводу вибухів не надходило. Про жертви і постраждалих також не відомо.
Нагадаємо, 29 серпня українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.
Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтверджують і не спростовують цю інформацію.
Крім того, Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область.
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