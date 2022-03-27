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Російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області

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Неділя 27 березня 2022 13:50
Російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області Фото: російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області у селі Мотожин окупанти напали на реабілітаційний центр "Восор" від церкви "Спасіння". Взяли у полон служителя церкви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Всеукраїнський собор.

За словами єпископа церкви "Спасіння" Юрія Бабинця, російські військові обстріляли будівлю реабілітаційного центру.

Люди, які перебували всередині почали швидко покидати будівлю та вистрибувати з другого поверху. Після цього окупанти увірвалися досередини й відкрили вогонь по усім кімнатам.

Служителя церкви Олега Бондаренка було взяти у полон й відвезено в невідомому напрямку.

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