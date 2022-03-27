Російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області

У Київській області у селі Мотожин окупанти напали на реабілітаційний центр "Восор" від церкви "Спасіння". Взяли у полон служителя церкви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Всеукраїнський собор .

За словами єпископа церкви "Спасіння" Юрія Бабинця, російські військові обстріляли будівлю реабілітаційного центру.

Люди, які перебували всередині почали швидко покидати будівлю та вистрибувати з другого поверху. Після цього окупанти увірвалися досередини й відкрили вогонь по усім кімнатам.

Служителя церкви Олега Бондаренка було взяти у полон й відвезено в невідомому напрямку.