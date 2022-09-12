В окупованому Херсоні підірвали колаборантку: що відомо

Сьогодні, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні в квартирі "ректорки" окупаційного Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної прогримів вибух. Коллаборантка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Мост ".

Офіційні джерела і окупаційна влада міста поки не розкрили подробиць події.

Зазначається, що в квартирі Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Жінка була госпіталізована з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 серпня був підірваний автомобіль гауляйтера селища Михайлівки (Запорізька область) Івана Сушка. Колаборант загинув на місці.

Також ми писали, що в окупованому місті Старобільськ Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом, його госпіталізували з пораненнями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.