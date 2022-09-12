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В окупованому Херсоні підірвали колаборантку: що відомо

Фото: колаборантка Тетяна Томіліна (Facebook-сторінка Томіліної)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 12 вересня, в тимчасово окупованому Херсоні в квартирі "ректорки" окупаційного Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної прогримів вибух. Коллаборантка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

Зазначається, що в квартирі Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Жінка була госпіталізована з важкими пораненнями, а її охоронець загинув.

Офіційні джерела і окупаційна влада міста поки не розкрили подробиць події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 24 серпня був підірваний автомобіль гауляйтера селища Михайлівки (Запорізька область) Івана Сушка. Колаборант загинув на місці.

Також ми писали, що в окупованому місті Старобільськ Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом, його госпіталізували з пораненнями.

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ХерсонВійна Росії проти України