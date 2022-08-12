У Луганській області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом

В окупованому місті Старобільськ Луганської області підірвали автомобіль з місцевим колаборантом. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Telegram .

"В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автомобіль з місцевим колаборантом - "начальником МРЕВ". Він у лікарні", - написав він.

Нагадаємо, 27 липня у тимчасово окупованому Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух.

Пізніше стало відомо, що українські партизани підірвали автомобіль, в якому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.

Крім того, у Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта. Йдеться про пособника окупантів - "голову адміністрації" Чорнобаївки.