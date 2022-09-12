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В оккупированном Херсоне подорвали коллаборантку: что известно

Фото: коллаборантка Татьяна Томилина (Facebook-страница Томилиной)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 12 сентября, во временно оккупированном Херсоне в квартире "ректорки" оккупационного Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной прогремел взрыв. Коллаборантка получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Отмечается, что в квартире Томилиной сработало взрывное устройство. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее охранник погиб.

Официальные источники и оккупационные власти города пока не раскрыли подробностей происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что 24 августа был подорван автомобиль гауляйтера поселка Михайловки (Запорожская область) Ивана Сушко. Коллаборант погиб на месте.

Также мы писали, что в оккупированном городе Старобельск Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом, его госпитализировали с ранениями.

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ХерсонВойна России против Украины