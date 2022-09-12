В оккупированном Херсоне подорвали коллаборантку: что известно

Сегодня, 12 сентября, во временно оккупированном Херсоне в квартире "ректорки" оккупационного Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной прогремел взрыв. Коллаборантка получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Мост ".

Отмечается, что в квартире Томилиной сработало взрывное устройство. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями, а ее охранник погиб.

Официальные источники и оккупационные власти города пока не раскрыли подробностей происшествия.