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В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 12:03
В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка через Росію прибула з Китаю

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що госпіталізація відбулася 9 березня.

"З метою медичного спостереження 9 березня у "Донецькій народній республіці" госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю", - йдеться в повідомленні.

Додамо, станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусом.

Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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