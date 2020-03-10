В окупованому Донецьку госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка через Росію прибула з Китаю

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що госпіталізація відбулася 9 березня.

"З метою медичного спостереження 9 березня у "Донецькій народній республіці" госпіталізована жінка, яка прибула з Китаю", - йдеться в повідомленні.

Додамо, станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусом.

Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.