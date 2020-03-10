В оккупированном Донецке госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина через Россию прибыла из Китая

На оккупированной части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, через Россию прибывшая из Китая. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что госпитализация состоялась 9 марта.

"С целью медицинского наблюдения 9 марта в "Донецкой народной республике" госпитализирована женщина, прибывшая из Китая", - говорится в сообщении.

Добавим, по состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.