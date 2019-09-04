ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В окупованому Донецьку прогримів вибух на шахті, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 12:37
В окупованому Донецьку прогримів вибух на шахті, є загиблий
Фото: шахта в окупованому Донецьку (dan-news.info)

Вибух у Донецьку стався на території шахти імені Скочинського

На території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух на території шахти прогримів сьогодні вранці близько 09:30. Також уточнюється, що вибух стався на поверхні. На даний момент відомо про одного загиблого.

Зазначимо, шахта імені Скочинського вважається небезпечною, так як на ній розробка пластів ускладнена унікальними за небезпекою геологічними умовами. Останньою значною аварією тут був викид метану, в результаті якого загинули сім осіб у квітні 2014 року, коли Донецьк ще був підконтрольний українській владі.

До цього в червні 2010 року на шахті в результаті раптового викиду метану загинули п'ять гірників, 17 були госпіталізовані. А 8 червня 2009 року у схожій аварії загинули 13 осіб і ще 30 постраждали. Найбільшим за людськиими втратами інцидентом був вибух метану у квітні 1998 року, в результаті якого загинули 63 і був травмований 51 гірник.

Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого
Новини України ДонецькДонецькШахтаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся