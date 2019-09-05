ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Донецьку прогримів вибух, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 15:53
У Донецьку прогримів вибух, є постраждалий
Ілюстративне фото (flickr.com/jerry_lake)

Вибух прогримів під час прибирання сміття біля неробочого кіноконцертного комплексу "Донецьк"

У Калининському районі Донецька, підконтрольного сепаратистам "ДНР", стався вибух, внаслідок якого постраждав співробітник "поліції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що вибух прогримів близько 14:00 під час прибирання сміття біля неробочого кіноконцертного комплексу "Донецьк". За даними сепаратистських ЗМІ, працівник комунальних служб виявив невідомий предмет і викликав "поліцію".

"Приїхав наряд, коли один із співробітників спробував наблизитися до того місця, прогримів вибух", - йдеться в повідомленні.

Співробітник "поліції" отримав травму руки. Місце вибуху оточене спеціальною стрічкою, там працюють співробітники "силових структур" та "МНС". Поблизу від місця вибуху знаходяться школа і дитячий сад.

Нагадаємо, 4 вересня на території шахти імені Скочинського в окупованому Донецьку прогримів вибух, в результаті інциденту загинув гірник. Зазначимо, шахта імені Скочинського вважається небезпечною, оскільки на ній розробка пластів ускладнена унікальними за небезпекою геологічними умовами.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, вранці 5 вересня на сході Кабула стався потужний вибух. За попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе в дипломатичному центрі афганської столиці, де також знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Талібан".

Пізніше стало відомо, що в лікарню доставили тіла 5 жертв вибуху в дипломатичному районі Кабула. Тоді також повідомлялося про щонайменше 25 постраждалих в результаті теракту. Представник лікарні повідомила, що серед жертв і постраждалих є цивільні.

Вибух в Кабулі: 5 загиблих та десятки постраждалих У Житомирській області чоловік загинув у результаті вибуху боєприпасу
Новини України ДонецькпостраждаліВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся