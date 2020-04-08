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На окупованому Донбасі заявляють про 13 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 17:52
На окупованому Донбасі заявляють про 13 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому в ОРЛО повідомляють про те, що один одужав

Станом на 8 квітня коронавірус на окупованому Донбасі зафіксували у 13 осіб. Про це повідомляють місцеві сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в окупованих районах Донецької області виявили сьомий випадок зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у 35-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Росії. Він госпіталізований і перебуває в задовільному стані, родичі - під наглядом на ізоляції.

У той же час, за словами "головного санітарного лікаря ЛНР" Дмитра Докашенка, в окупованих районах Луганської області виявлено шість хворих.

"Один з них одужав і виписаний. П'ятеро знаходяться в боксованих палатах лікувальних закладів "ЛНР", - заявив чиновник.

Нагадаємо, за даними української розвідки бойовики на Донбасі приховують факти розповсюдження коронавірусу. Зокрема, вилучаються історії хвороб померлих, а медикам погрожують за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих відвідували Росію.

Раніше стало відомо, що в окупованому Армянську (Крим) через коронавірус заблокували міську лікарню і завод "Кримський Титан".

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