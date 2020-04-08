На оккупированном Донбассе заявляют о 13 случаях коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом в ОРЛО сообщают об одном выздоровевшем

По состоянию на 8 апреля коронавирус на оккупированном Донбассе зафиксировали у 13 человек. Об этом сообщают местные сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в оккупированных районах Донецкой области сегодня выявили седьмой случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 35-летнего мужчины, который недавно вернулся из России. Он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии, родственники - под наблюдением на изоляции.

В то же время, по словам "главного санитарного врача ЛНР" Дмитрия Докашенко, в оккупированных районах Луганской области выявлено шесть заболевших.

"Один из них выздоровел и выписан. Пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений "ЛНР", - заявил "чиновник".

Напомним, по данным украинской разведки боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса. В частности, изымаются истории болезней умерших, а медикам угрожают за разглашение информации о том, что большинство инфицированных посещали Россию.

Ранее стало известно, что в оккупированном Армянске (Крым) из-за коронавируса заблокировали городскую больницу и завод "Крымский Титан".