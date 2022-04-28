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На окупованому Донбасі вчителів змушують проводити навчання за російською програмою, - Денісова

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 17:14
На окупованому Донбасі вчителів змушують проводити навчання за російською програмою, - Денісова Фото: на окупованому Донбасі вчителів змушують проводити навчання за російською програмою (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

На території тимчасово окупованої Луганщини окупанти намагаються створити ілюзію «нормального життя», змушуючи дітей ходити до навчальних закладів, де освіта відбувається за російською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

У Новоолександрівці дітей окупанти впродовж дня не випускають з приміщення школи, пояснюючи це заходами безпеки. За кожним вчителем закріплені російські військові, які погрожуючи розправою змушують проводити навчання.

"Залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, російські окупанти на захоплених територіях вимагають від українського бізнесу відновити роботу. При цьому підприємцям висувають умову - не торгувати товарами з України.

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