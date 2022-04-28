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РФ примушує до співпраці бізнес на захоплених територіях. Але без товарів з України

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 16:22
РФ примушує до співпраці бізнес на захоплених територіях. Але без товарів з України Фото: окупанти вимагають від бізнесу відновити роботу, але без українських товарів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти на захоплених територіях вимагають від українського бізнесу відновити роботу. При цьому підприємцям висувають умову - не торгувати товарами з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що в селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області окупанти зажадали від місцевих підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку і дозвілля. В якості умови безпечної роботи бізнесменів загарбники назвали відсутність товарів з України.

"В той самий час надаються контакти постачальників з (окупованого - ред.) Криму. Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з цього регіону і продовжують підготовку до введення "рублевої зони", - уточнили в розвідці.

У ГУР навели ще один приклад тиску на українських підприємців на окупованих територіях. Так, у селищі Шевченкове Харківської області загарбники "дозволили" роботу місцевого ринку. На його території вивісили російський "триколор". Жителі зламали флагшток. Після цього військова адміністрація пригрозила закрити ринок, якщо подібний "інцидент" повториться.

Як зазначили в розвідці, на окупованих територіях загарбники прагнуть повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок. Зокрема, терміново вводиться обов'язкове платне ліцензування українських бізнесменів для торгівлі з суб'єктами з РФ.

Нагадаємо, російські окупанти на захоплених українських територіях займаються мародерством і вимаганням.

Відзначимо, у Херсонській області окупанти дозволили українським аграріям сіяти, але тільки за умови, що більшу частину вирощеного врожаю фермери безоплатно віддадуть загарбникам.

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