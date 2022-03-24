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В окупованому Бердянську сталися вибухи, в порту масштабна пожежа

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Бердянськ, Четвер 24 березня 2022 08:39
В окупованому Бердянську сталися вибухи, в порту масштабна пожежа Фото: після вибухів у Бердянську, імовірно, горять російські кораблі (t me nexta live)
Автор: Ілона Свиридова

Вранці, 24 березня 2022 року, в окупованому російськими військами Бердянську сталося кілька вибухів у порту. Надалі виникла масштабна пожежа, яку видно у всіх районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Акцент".

За словами очевидців, в районі порту загорілося одне або кілька суден. Крім того, горять нафтові резервуари. Про причини інциденту поки нічого невідомо.

В окупованому Бердянську сталися вибухи, в порту масштабна пожежа

Фото: вибухи в Бердянську (t me nexta live)

Зазначимо, бердянський порт вже активно використовують російські війська, зокрема, туди прибув великий десантний корабель "Орськ", який доставив військову техніку для окупантів.

Крім того, окупанти викрали звідти п'ять кораблів, завантажених українським зерном.

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