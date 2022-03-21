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Окупанти викрали з порту Бердянська 5 кораблів із зерном, - глава ОВА

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Бердянськ, Понеділок 21 березня 2022 07:05
Окупанти викрали з порту Бердянська 5 кораблів із зерном, - глава ОВА Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Володимир Костирін

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що в Бердянську, тимчасово захопленому російськими військами, з порту окупанти буксиром відігнали 5 кораблів, завантажених зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника в ефірі українського телемарафону.

Він зазначив, що на цих суднах було кілька десятків тисяч тонн зерна, і додав, що черговий випадок піратства російських загарбників стався кілька днів тому.

"Деякі з них були повністю завантажені - це ми бачимо по митних документах, деякі - частково завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту", - сказав Старух.

Жителі Бердянська повідомляють, що судна були відігнані російськими буксирами.

Куди були відправлені ці викрадені росіянами кораблі, буде відомо пізніше, каже голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що 20 березня у Бердянську військові РФ били і затримували людей, які вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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