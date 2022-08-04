Окупація Запорізької АЕС. Галущенко пояснив, що очікує Україна від МАГАТЕ

Галущенко пояснив, що після захоплення Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ прийняло офіційну резолюцію зі засудженням дій Росії. Водночас щодо Запорізької АЕС такого кроку не було прийнято.

"Ми, як мінімум, хотіли б оцінку того, що там відбувається. Насправді була вже декларація, прийнята МАГАТЕ на той час, на 3 березня. Вона стосувалася захоплення Чорнобильської станції, тоді ЗАЕС ще не було окупована. Вона була ухвалена, там в принципі досить нормальні формулювання стосовно того, що Росії порушила всі принципи", - пояснив міністр.

Очільник Міненерго підкреслив, що Україна очікує від МАГАТЕ "різких заяв" та закликів до РФ з дотриманням міжнародного законодавства.

Проте Галущенко не заперечив того, що візит делегації МАГАТЕ на захоплену росіянами ЗАЕС необхідний.