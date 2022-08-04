RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупація Запорізької АЕС. Галущенко пояснив, що очікує Україна від МАГАТЕ

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує від Міжнародного агентства з атомної енергії жорстокої реакції на окупацію росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

Галущенко пояснив, що після захоплення Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ прийняло офіційну резолюцію зі засудженням дій Росії. Водночас щодо Запорізької АЕС такого кроку не було прийнято.

"Ми, як мінімум, хотіли б оцінку того, що там відбувається. Насправді була вже декларація, прийнята МАГАТЕ на той час, на 3 березня. Вона стосувалася захоплення Чорнобильської станції, тоді ЗАЕС ще не було окупована. Вона була ухвалена, там в принципі досить нормальні формулювання стосовно того, що Росії порушила всі принципи", - пояснив міністр.

Очільник Міненерго підкреслив, що Україна очікує від МАГАТЕ "різких заяв" та закликів до РФ з дотриманням міжнародного законодавства.

Проте Галущенко не заперечив того, що візит делегації МАГАТЕ на захоплену росіянами ЗАЕС необхідний.

Нагадаємо, напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю".

Глава Офісу президента відреагував на заяву та закликав експертів МАГАТЕ відвідати ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герман ГалущенкоЗапорожская АЭСМАГАТЭ