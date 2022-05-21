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Окупанти в Маріуполі блокують спроби уникнути "евакуації" до РФ, - радник мера

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Маріуполь, Субота 21 травня 2022 08:28
Окупанти в Маріуполі блокують спроби уникнути "евакуації" до РФ, - радник мера Фото: маріупольців депортують на територію РФ (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти в Маріуполі під виглядом евакуації депортують населення на територію Російської Федерації. Причому про кінцевий пункт говорять людям вже при посадці в автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

За його словами, автобуси подають і оголошують про "евакуацію" в районі "Метро".

"При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім в Росію. Російські військові та офіційні волонтери блокують будь-які спроби покинути місце і відмовитися від евакуації", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Маріуполя масово вивозять чоловіче населення, яке після фільтраційних заходів готують до мобілізації для війни проти України.

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Російська Федерація Маріуполь евакуація
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