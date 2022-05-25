Окупаційна влада Херсонської області готується заборонити українську мову в документах

Окупанти в Херсонській області мають намір заборонити документообіг українською мовою. Про це повідомив призначений окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область", - заявив Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу. Поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону.

Тим часом російські окупанти намагаються управляти захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

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