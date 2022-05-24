ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 24 травня 2022 06:12
Колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу Херсон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Призначений окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов закликає Росію розмістити на території Херсонської області російську військову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Стремоусов також заявив, що поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону, і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Тим часом російські окупанти намагаються управляти захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

Нагадаємо, що мер Херсона оцінив ймовірність створення "ХНР" на території області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війська РФ
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення