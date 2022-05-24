Колаборанти закликають армію РФ розмістити в Херсонській області військову базу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Стремоусов також заявив, що поява великої військової частини має стати "гарантією безпеки" і "життєво необхідно" для регіону, і що в цьому нібито "зацікавлене все населення".

Тим часом російські окупанти намагаються управляти захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

Нагадаємо, що мер Херсона оцінив ймовірність створення "ХНР" на території області.

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