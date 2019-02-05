Через окупацію Україна втратила 20% промислового потенціалу, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (prezident.gov.ua)

Порошенко заявив, що Україна втратила п'яту частину промислових підприємств

Через російську окупацію Україна втратила 20% промислового потенціалу. Про це президент Петро Порошенко заявив під час виступу на щорічному прийомі компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Удар, який завдала по Україні війна, виявився дуже сильний. Особливо, коли агресія була поєднана з гібридною війною, ембарго, енергетичною атакою, перериванням транзиту через територію РФ для основних продуктів українського експорту. Через окупацію ми втратили не тільки частину території, а 20% промислового потенціалу України. П'яту частину промислових підприємств держави", - заявив президент.

Крім того, зараз РФ в порушення всіх норм міжнародного права не дає Україні експортувати в країни Середньої Азії, Ближнього Сходу і в Китай.

Нагадаємо, за результатами 2018 року зовнішньоторговельний оборот товарами АПК між Україною та країнами ЄС збільшився на 11,4% порівняно з 2017 роком і досяг понад 9 млрд доларів, з яких 6,3 млрд доларів припадає на український аграрний експорт.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.