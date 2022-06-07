Окупанти скаржаться на спеку та численні втрати в Україні. Нове перехоплення від СБУ

Російські окупанти, у яких з забезпеченням спостерігаються великі проблеми, досі ходять в осінній військовій формі попри спеку та продовжують зазнавати великих втрат в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмови окупанта.

"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорить окупант своєму знайомому в РФ. Він додає, що днями чекали заміну для себе, але "в итоге х*й - сидим дальше". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.