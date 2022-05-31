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У окупантів катастрофічні проблеми з забезпеченням: що їм доводиться їсти

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 11:57
У окупантів катастрофічні проблеми з забезпеченням: що їм доводиться їсти Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через проблеми з забезпеченням російським окупантам навіть нічого їсти. Тому вони почали їсти собак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листування російського загарбника, яке перехопила СБУ.

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", - пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить".

На це його товариш каже, що на російському ТБ "рисуют только победы". На це він відповідає просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

Розмова завершується тим, що окупант просить позичити грошей.

Нагадаємо, як повідомляло ГУР, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад 3 тис. тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Так, з початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону. Захисники України вже знищили понад 2,2 тис. автомобілів та автоцистерн окупантів.

Раніше Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.

Також стало відомо, що російські військові, які дислокуються на Ізюмському напрямі, мають мізерне матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів, яким доводиться одягати жіночі лосини.

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