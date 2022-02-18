Окупанти заявили про сильний вибух у Луганську

"Сильний вибух у Луганську! Заграва на все місто! Можливо вибух газопроводу", - повідомило видання бойовиків.

Інших подробиць події поки що немає. Очевидці у соцмережах повідомляють, що після вибуху спалахнула пожежа. Імовірно горить газопровід.

На опублікованих у соцмережах відео видно яскраво-жовту заграву в нічному небі, що висвітлило місто.

Як повідомили у підприємстві "ЛуганськГаз", близько 23:10 почали надходити дзвінки про велике загоряння на газопроводі в районі Малої Вергунки. На місце події виїхали аварійні бригади.