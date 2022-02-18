Оккупанты заявили о сильном взрыве в Луганске

"Сильный взрыв в Луганске! Зарево на весь город! Возможно взрыв газопровода", - сообщило издание боевиков.

Других подробностей происшествия пока нет. Очевидцы в соцсетях сообщают, что после взрыва вспыхнул пожар. Предположительно горит газопровод.

На опубликованных в соцсетях видео видно ярко-желтое зарево в ночном небе, осветившее город.

Как сообщили в предприятии "ЛуганскГаз", около 23:10 начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. На место происшествия выехали аварийные бригады.