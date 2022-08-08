ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Терористи "ДНР" хочуть розстріляти військових Азову, за "рішенням суду"

Новость на русском →
Україна, Понеділок 08 серпня 2022 21:23
Терористи "ДНР" хочуть розстріляти військових Азову, за "рішенням суду" Фото: терористи "ДНР" хочуть розстріляти військових Азову, за "рішенням суду" (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Терористичні органи влади на непідконтрольній території Донецької області, продовжують створювати фейкові судові рішення, покаранням в яких є розстрілом для полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

У "верховному суді ДНР" триває фейкове судилище, над полоненими бійцями українського підрозділу "Ведмеді", який був складовою полку "Азов".

Як виявили журналісти, найближчим часом військовим оголосять "вирок", який може виявитися розстрілом за "місцевими законами". Самих полонених вже допитували, а процес є закритим для сторонніх очей.

"Справу" почали слухати першого серпня, а серед полонених бійців, є командир підрозділу "Ведмеді" Олександр Кравцов. Військових взяли у полон в травні у Маріуполі.

Так звані "слідчі" стверджували, що полонені "воювали проти ДНР, намагались повалити конституційний лад республіки та дотримувались нацистської ідеології". Дружина полоненого Кравцова заявляла, що її чоловік "визнав провину" під тиском.

Нагадаємо, що раніше терористи у так званій "ДНР, засудили" трьох іноземних бійців до смертної кари.

На фейковий "вирок" відреагували у МЗС Великобританії, назвавши його нелегітимним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донецька область Азов
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна