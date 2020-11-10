Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, але людей майже немає

Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)

Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. При цьому невелика група людей спостерігається лише біля КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська".

Про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, чотири КПВВ в Донецькій та три - у Луганській області, відновили пропуск громадян з 8 ранку 10 листопада.

"Військовослужбовці знаходяться на місцях і готові до оформлення людей, які готові перетнути лінію розмежування. У той же час ми фіксуємо, що тільки на КПВВ "Щастя" і "Станиця Луганська" невелика група людей прибула, щоб пройти в напрямку окупованих територій. На інших напрямках людей поки немає", - сказав Демченко.

У ДПСУ пов'язують це з заявами проросійських сил, які напередодні відмовилися відновлювати пропуск громадян зі своєї сторони.

"Це викликає побоювання у людей", - додав Демченко.

Нагадаємо, з 10 листопада Україна планувала відновити пропуск громадян через всі сім КПВВ на Донбасі. Серед них і два нових пункти пропуску - "Щастя" і "Золоте". Всі КПВВ будуть працювати за графіком з 8 до 16.

При цьому бойовики відмовилися відкрити пропуск через КПВВ "Щастя" і "Золоте". Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було узгоджене з ними.

Як повідомляло РБК-Україна, після цього українська делегація в ТКГ звинуватила Росію у зриві відкриття нових КПВВ.