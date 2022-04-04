У Житомирській області посилили контроль за поводженням зі зброєю
Згідно з рішенням Ради оборони Житомирщини, в області посилили контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Відтепер пересування у населених пунктах зі зброєю дозволено лише тим, хто знаходиться при виконанні військових обов’язків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Житомирської військової адміністрації.
"Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто знаходиться при виконанні службових обов'язків (несе чергування, здійснює патрулювання відповідно до наказів командування). В інших випадках – зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях , - пише пресслужба.
Війна Росії проти України триває сорок днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.