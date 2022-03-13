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Окупанти запустили ракету "Точка-У" в напрямку Авдіївки

Автор: Ілона Свиридова

Російські війська запустили ракету комплексу "Точка-У" в напрямку Авдіївки. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Щойно росіяни вистрілили з "Точки-У" в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", - зазначив він.

За його словами, також тривають обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили вчора.

Зазначимо, ракета комплексу "Точка-У" - це керована на всьому протязі польоту ракета. Може мати різні типи головних частин

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

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АвдіївкаВійна Росії проти України