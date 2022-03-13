Оккупанты запустили ракету "Точка-У" в направлении Авдеевки

"Только что россияне выстрелили из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - отметил он.

По его словам, также продолжаются обстрелы в Очеретинской общине: много поврежденных домов в Каменке, без электричества остается Верхнеторецкое - высоковольтную линию там повредили вчера.

Отметим, ракета комплекса "Точка-У" - это управляемая на всем протяжении полета ракета. Может иметь различные типы головных частей