Оккупанты запустили ракету "Точка-У" в направлении Авдеевки

Российские войска запустили ракету комплекса "Точка-У" в направлении Авдеевки. Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"Только что россияне выстрелили из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - отметил он.
По его словам, также продолжаются обстрелы в Очеретинской общине: много поврежденных домов в Каменке, без электричества остается Верхнеторецкое - высоковольтную линию там повредили вчера.
Отметим, ракета комплекса "Точка-У" - это управляемая на всем протяжении полета ракета. Может иметь различные типы головных частей
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области.
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