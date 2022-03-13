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Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині

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Донецьк, Неділя 13 березня 2022 00:21
Окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині Фото: російська армія обстріляла Святогірську лавру в Донецькій області (t.me/KlymenkoTime)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли в Україні. Зокрема, під ворожий вогонь потрапила Святогірська лавра, яка знаходиться в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби.

"Окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому видно наслідки обстрілу.

Klymenko Time у своєму Telegram-каналі також опублікували фотографії та відео з місця інциденту.

Окупанти обстріляли Святогірську лавру на ДонеччиніОкупанти обстріляли Святогірську лавру на ДонеччиніОкупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині

Російські окупанти обстріляли Святогірську лавру на Донеччині (фото: t.me/KlymenkoTime)

Нагадаємо, російська авіація завдала удару поблизу села Міляч Сарненського району на Рівненщині. Внаслідок бомбардування ніхто не постраждав.
Бомбардування відбулося близько 14:40. Було пошкоджено лінію електропередач.

Ми також писали про те, що окупанти розміщують "Гради" у житлових кварталах та обстрілюють цивільні об'єкти. Знімки зроблено у селі Богданівка Броварського району Київської області та у місті Тростянець Сумської області.

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