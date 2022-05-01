Окупанти закріпилися на позиції і продовжують обстріли, - ОК "Південь"

При нових спробах розвідки обстановки безпілотниками, російські окупанти втратили ще 2 "Орлана-10" в Миколаївській області.

У Херсонській області артилерійським вогнем ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об'єктах на Зміїному розбиті 3 зенітних установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку - серверну з телекомунікаційним обладнанням. Крім того, наші бійці знищили 42 російських солдатів.

По Одесі знову завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму ракетним комплексом" Бастіон "випущено 3 ракети"Онікс". Вони потрапили у злітно-посадкову смугу, і її поки неможливо експлуатувати. Постраждалих немає.

Напередодні 2 травня триває кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів і спроб підбурювання проросійських сил.

"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготівлю - тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням жителів Придністров'я до Путіна з проханням про захист від нападу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря і загрожує ракетними ударами по всій території України.

Напередодні поминальних днів українців закликають про необхідність бути пильними і свідомими, уникати масових скупчень людей, дотримуватися обмежень комендантської години, не наражати себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон і територій.