Окупанти закріпилися на позиції і продовжують обстріли, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" розповіло про обстановку на півдні України на кінець 30 квітня. За їхніми даними, на Миколаївсько-Херсонському напрямку ворог, не маючи активності в просуванні, закріпився на позиції і продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Південь".
При нових спробах розвідки обстановки безпілотниками, російські окупанти втратили ще 2 "Орлана-10" в Миколаївській області.
У Херсонській області артилерійським вогнем ЗСУ знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".
Черговою атакою по ворожих об'єктах на Зміїному розбиті 3 зенітних установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв'язку - серверну з телекомунікаційним обладнанням. Крім того, наші бійці знищили 42 російських солдатів.
По Одесі знову завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму ракетним комплексом" Бастіон "випущено 3 ракети"Онікс". Вони потрапили у злітно-посадкову смугу, і її поки неможливо експлуатувати. Постраждалих немає.
Напередодні 2 травня триває кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів і спроб підбурювання проросійських сил.
"Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготівлю - тираж газети "Придністров'я" від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням жителів Придністров'я до Путіна з проханням про захист від нападу ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря і загрожує ракетними ударами по всій території України.
Напередодні поминальних днів українців закликають про необхідність бути пильними і свідомими, уникати масових скупчень людей, дотримуватися обмежень комендантської години, не наражати себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон і територій.
Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти викрали двох британських волонтерів.
Ми також писали про те, що окупанти "Смерчами" атакували Миколаїв. Постраждала цивільна інфраструктура.
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