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Військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога і знищили 24 одиниці техніки

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Середа 11 травня 2022 23:45
Військові ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога і знищили 24 одиниці техніки Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на Донецькому та Луганському напрямках цієї середи, 11 травня, відбили 9 атак військ РФ, завдавши окупантам чергових втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у зведенні.

Так, бійці ЗСУ знищили 8 танків противника, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та 1 зенітну установку.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Донбасом збили 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що бійці ЗСУ відсунули російські війська ще далі від Харкова, і загарбники подекуди відступили до кордону.

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