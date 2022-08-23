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Росіяни накопичують техніку та військових на ЗАЕС, станція працює з ризиком

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Енергодар, Вівторок 23 серпня 2022 13:08
Росіяни накопичують техніку та військових на ЗАЕС, станція працює з ризиком Фото: росіяни накопичують техніку та військових на ЗАЕС, станція працює з ризиком (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти стягують свою техніку та військових на територію Запорізької АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергоатому.

"Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок", - йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

Зокрема, біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого - сім, а ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

"Крім того, рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" оркiв, дехто з них - у масках", - зазначають в прес-службі.

Повідомляється, що станом на сьогоднішній ранок Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, а періодичні обстріли станції російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного її функціонування.

При цьому вказується, що український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається...Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН 23 серпня щодо ситуації навколо ЗАЕС. Окрім того, Рада Держдуми РФ збирається провести позачергове засідання, на якому планують підготувати звинувачення України в обстрілах ЗАЕС.

Додамо, що президент Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що скликання Росією засідання Радбезу ООН є нахабством, оскільки саме вона здійснює провокації і терор на станції.

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