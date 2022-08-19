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Обстріли не загрожують Запорізькій АЕС, але є інша проблема, - західна розвідка

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Енергодар, П'ятниця 19 серпня 2022 17:03
Обстріли не загрожують Запорізькій АЕС, але є інша проблема, - західна розвідка Фото: Запорізькій АЕС обстріли не загрожують (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Обстріли не загрожують Запорізькій АЕС, але є інша загроза - відключення її від енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника західної розвідки, якого цитує журналіст ITN Емма Барроуз у Twitter.

"Проблема, яка нас турбує (на Запорізькій АЕС, - ред.), - це водяне охолодження ядерних реакторів. Якщо енергопостачання мережі порушено, це підштовхує їх до резервних генераторів. Якщо вони зазнають невдачі... ми опинимося у більш серйозній ситуації", - каже він, відзначаючи, що інфраструктура ЗАЕС влаштована так, що "впорається з цивільним авіалайнером, що летить в неї".

Західний розвідник додає, що станція забезпечує 20% електроенергії України.

Нагадаємо, що у Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня, а потім країна-агресор і взагалі пригрозила повною зупинкою станції.

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