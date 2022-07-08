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У Мелітополі російські війська ставлять техніку у житлових кварталах, - мер

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Мелітополь, П'ятниця 08 липня 2022 18:49
У Мелітополі російські війська ставлять техніку у житлових кварталах, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська після ударів ЗСУ переміщують техніку у житлові квартали. Крім того, окупанти блокують виїзд з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти ставлять техніку у мікрорайоні Новий Мелітополь. Раніше там мешкало до 30 тисяч людей.

"Під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав міський голова.

Федоров додав, що загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди.

"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби ФСБ. Мешканці міста Мелітополя - це заручники терористів", - пояснив мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ знищили одну з баз російських окупантів у Мелітополі.

Крім того, під Мелітополем підірвали залізничний міст, яким росіяни доставляли зброю.

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