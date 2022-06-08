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Окупанти вивозять до Росії зерно з Харківської області: розпочато провадження

Фото: окупанти вивозять до Росії зерно з Харківської області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупанти вивозять зерно з Харківської області до Росії. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, на початку травня російські військові окупували селище Макарове Богодухівського району. 7 червня окупанти проникли на територію підприємства та вивезли близько 1,5 тисяч тонн зерна до Росфйської Федерації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура, досудове розслідування - управлінням СБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, окупанти вивозять зерно з тимчасово окупованої Запорізької області до Севастополя.

Окрім того, Лондон закликає розслідувати розкрадання зерна на окупованих територіях України.

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ХарківГенеральна прокуратура УкраїниВійна Росії проти України