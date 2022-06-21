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В Маріуполі пролунав вибух на "Азовсталі": відомо про загиблих окупантів

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Маріуполь, Вівторок 21 червня 2022 19:53
В Маріуполі пролунав вибух на "Азовсталі": відомо про загиблих окупантів Фото: у Маріуполі прогримів вибух на "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь". Під час розмінування пролунав вибух, який чуло пів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі домених цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста", - розповів він.

За словами Андрющенка, аби додати трагізму, окупанти чомусь назвали ліквідованих "енергетиками".

Як повідомлялося, за три місяці війни у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей. Таким чином, Маріуполь став містом примарою.

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