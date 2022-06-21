В Маріуполі пролунав вибух на "Азовсталі": відомо про загиблих окупантів
В Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь". Під час розмінування пролунав вибух, який чуло пів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі домених цехів.
"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло пів міста", - розповів він.
За словами Андрющенка, аби додати трагізму, окупанти чомусь назвали ліквідованих "енергетиками".
Як повідомлялося, за три місяці війни у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей. Таким чином, Маріуполь став містом примарою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.