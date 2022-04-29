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Окупанти вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ, - міськрада

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Маріуполь, П'ятниця 29 квітня 2022 20:07
Окупанти вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ, - міськрада Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів ШВЛ, які важливі при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Зазначається, що відповідну інформацію повідомили маріупольці, які досі перебувають у заблокованому місті.

У міськраді припускають, що епідемія коронавірусу в РФ продовжує набирати обертів, тому окупанти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ.

Повідомляється, що у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше ми повідомляли, що окупанти викрали та вивезли в Донецьк експонати з музеїв Маріуполя.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування.

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