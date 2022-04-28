Окупанти викрали та вивезли в Донецьк експонати з музеїв Маріуполя

Російські окупанти не приховують, що викрали та вивезли в Донецьк більше 2 тис. унікальних експонатів з музеїв Маріуполя. Міська влада готує звернення до Інтерполу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Маріупольська міська рада готує матеріали до правоохоронних органів для початку кримінального провадження та звернення до Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

На цей час відомо, що окупанти викрали оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори.

"Виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та більше 200 медалей з музею медальєрного мистецтва Харабета", - перераховують в повідомленні викрадене.