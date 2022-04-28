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У Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування

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Маріуполь, Четвер 28 квітня 2022 13:21
У Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування Фото: окупанти збирають дані жителів Маріуполя (t.me/andriyshTime)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Маріуполі окупанти під виглядом так званих "пенсійного фонду" і "соціальних служб" збирають дані жителів міста та їх родичів. Отриману інформацію загарбники можуть використовувати для шантажу, вербування і вимагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У приміщенні центрального відділення поліції окупанти під виглядом "пенсійного фонду" і соціальних служб" почали активний збір даних маріупольців", - написав Андрющенко.

За його словами. в ході так званої "реєстрації" окупанти збирають дані не тільки про особу і майно жителів Маріуполя, а й родичів, які можуть перебувати не в місті. Радник додав, що зібрану інформацію загарбники можуть використовувати для пошуку людей з метою шантажу, вербування і вимагання грошей з близьких, які виїхали або проживають поза населеним пунктом.

"Тому будьте уважні до дзвінків і повідомлень", - попередив Андрющенко.

Нагадаємо, з 26 квітня окупанти заборонили в'їзд в обложений Маріуполь. Крім того, в самому місті загарбники обмежили пересування.

Відзначити, у Маріуполі окупанти вимагають від жителів наносити на вцілілі будинки символ Z, заборонений в Україні та низці інших країн.

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