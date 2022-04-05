Окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч мирного населення, - мер міста

"Сьогодні ми вже формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це дійсно були наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали в "ДНР" і в Росію", - заявив мер Маріуполя.

Він також зазначив, що є випадки, коли керівники підприємств комунальної сфери, місцеві працівники і навіть сусіди Бойченка телефонують йому і просять повернути з депортації, в яку вони потрапили не за своїм бажанням.