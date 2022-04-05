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Окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч мирного населення, - мер міста

Фото: військовий солдат (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про місцевих жителів, яких окупанти вивезли у РФ. За його словами, російські військові депортували в так звану "ДНР" і Росію майже 40 тисяч мирного населення.

Про це Бойченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Сьогодні ми вже формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це дійсно були наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали в "ДНР" і в Росію", - заявив мер Маріуполя.

Він також зазначив, що є випадки, коли керівники підприємств комунальної сфери, місцеві працівники і навіть сусіди Бойченка телефонують йому і просять повернути з депортації, в яку вони потрапили не за своїм бажанням.

Нагадаємо, російські військові 3 квітня викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці Херсонської області. Серед них є одна жінка.

Ми також писали про те, що викрадена окупантами староста села Мотижин Київської області знайдена мертвою.

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МаріупольВійна Росії проти України