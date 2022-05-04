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Горять школи та ТЦ. Окупанти масовано обстрілюють Луганську область

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Луганськ, Середа 04 травня 2022 08:30
Горять школи та ТЦ. Окупанти масовано обстрілюють Луганську область Фото: через обстріли у Луганській області горять школи та ТЦ (ілюстрація/facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

За добу вівторка, 3 травня, російські окупанти завдали 34 ударів по житлових районах Луганської області. Через обстріл загорілися кілька будівель, у тому числі школи та ТЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному - єдину в населеному пункті школу. У Сєвєродонецьку - торговельний центр", - йдеться в повідомленні.

Але попри це ЗСУ стійко протистоять атакам ворога.

"На фронті відбито 12 атак ворога - знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога", - розповідає Гайдай.

Крім того, підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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