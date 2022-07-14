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У Херсоні та Миколаєві лунають вибухи

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Четвер 14 липня 2022 23:22
У Херсоні та Миколаєві лунають вибухи Фото: у Херсоні та Миколаєві лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У тимчасово окупованому Херсоні та області в четвер увечері пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Також повідомляється про вибухи в Миколаєві.

У кількох областях ввечері спрацювали сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву із зенітно-ракетної системи з-300, потрапивши в ряд об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель в центрі міста під назвою "Миколаїв".

Всього в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.

Раніше українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом, всі вони теж знищені.

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Херсон Вибух
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