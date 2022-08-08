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Окупанти випустили близько 60 снарядів по прикордонних селах на півночі: названо наслідки

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Чернігів, Понеділок 08 серпня 2022 12:44
Окупанти випустили близько 60 снарядів по прикордонних селах на півночі: названо наслідки Фото: окупанти випустили близько 60 снарядів по прикордонних селах на півночі (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

У неділю, 8 серпня, російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано близько 60 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби України.

Окупанти накривали з мінометів, САУ та ствольної артилерії 4 громади Сумської області та 2 громади Чернігівської області. Зафіксовано 20 прильотів 120-мм мін, 7 прильотів з мінометів і ствольної артилерії і 32 прильоти з САУ.

"В результаті обстрілу пошкоджені приватні приміщення і цивільна інфраструктура, фермерське господарство, ангар з сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж", - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 8 серпня, російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Росія обстрілює місто другий день поспіль.

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