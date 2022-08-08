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Оккупанты выпустили около 60 снарядов по приграничным селам на севере: названы последствия

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Чернигов, Понедельник 08 августа 2022 12:44
Оккупанты выпустили около 60 снарядов по приграничным селам на севере: названы последствия Фото: оккупанты выпустили около 60 снарядов по приграничным селам на севере (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

В воскресенье, 8 августа, российские войска в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано около 60 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

Оккупанты накрывали из минометов, САУ и ствольной артиллерии 4 общины Сумской области и 2 общины Черниговской области. Зафиксировано 20 прилетов 120-мм мин, 7 прилетов из минометов и ствольной артиллерии и 32 прилета из САУ.

"В результате обстрела повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 августа, российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. Россия обстреливает город второй день подряд.

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Черниговская область Сумская область Российская Федерация
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